Yunan donanmasının yeni gemisi testlere başladı

Yunanistan Donanmasında kullanılacak Roussen sınıfı altıncı hızlı taarruz füze botunun (Fast Attack Craft Missile/ FACM) deniz denemeleri başladı. İnşası yeni tamamlanan platform Elefsina Körfezi'nde bir süre denizde denenecek. Platformun nihai gemi kabul kurulu kontrollerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Roussen sınıfı FACM, Katar ve Umman donanmalarında kullanılan Vita tasarımının genişletilmiş bir varyantı olarak tasarlandı.

Uzunluğu 62 metre, tam yük deplasmanı 668 ton olan platform, 45 kişilik deniz personeline ve maksimum 35 deniz mili hıza sahip. Gemi, 76 mm'lik ana top, 8x MM40 Blok 2 ve 3 gemisavar füzesi, RAM satıhtan havaya füze fırlatıcısı ve 2x 30mm silahla donatıldı.

Vira Haber