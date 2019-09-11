İran: İngiliz tankeri yakında serbest kalabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiliz tankeriyle ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Umuyorum ki prosedürler yakında tamamlanacak ve tanker serbest kalacak” ifadesini kullandı.

Musevi, bu ayın başında tankerdeki 23 kişilik mürettebattan bir kısmının İran’ın insani politikaları kapsamında serbest bırakıldığını duyurmuş, “Tankerin kaptanı ve mürettebatıyla bir sorunumuz yok. İhlali gerçekleştiren tankerin kendisi” diye konuşmuştu.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Vira Haber