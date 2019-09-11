Yaf Diesel ile Mercan Group BWTS anlaşması

Mercan Group, Ballast Water Treatment System (BWTS) için YAF DIESEL ile anlaşmaya vardı. Kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde hizmet veren Mercan Group filosundaki Aleyna Mercan adlı gemisi ve filosundaki diğer gemileri için YAF DIESEL BSKY marka balast water treatment sistemlerini tercih etti.

BSKY BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM NEDİR?

BSKY BWMS, balast suyunu Hidrosiklon ile filtreleme işleminin ardından UV kullanarak arıtıyor. Hidrosiklon ile suya verilen siklon hareketi sayesinde oluşan merkez kaç kuvvetinden faydalanılarak özgül ağırlığı sudan daha ağır olan kirleticilerin filtre edilmesini sağlıyor. Ayrıca YAF DIESEL Hidrosiklon sistemine gemi ömrü kadar garanti veriyor.

BWTS

Gemilerden kaynaklanan kirliliklerin sınırlandırılması ve kontrol altına alınması amacı ile devreye alınan bu sistem, gemilerin balast operasyonları ile denize basılan suyun içerisindeki farklı organizmaların, bölgelerin dışarısına taşınarak ekolojik karışıklığı engelleme amacı ile IMO MEPC tarafından kabul edilmişti. 2020 yılı itibari ile devreye tam olarak girecek sistem için armatörler önemli miktarlarda yatırım yapmak zorundalar.

Vira Haber