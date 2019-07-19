İran, İngiliz tankerine el koydu
Edinilen bilgilere göre; Hürmüz Boğazı'nda seyir halinde olan İngiliz bayraklı Stena Impero isimli tankerle temas kesildi.
A+A-
Geminin hürmüz boğazında seyir halindeyken rotasını İran karasularına doğru çevirdiği öğrenildi.
Olay, Cebelitarık'ta İngiltere tarafından bir İran tankerine el konulmasının ardından meydana geldi.
Konuya ilişkin İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk" denildi.
İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü ise konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını bildirdi.
Vira Haber
Bu haber toplam 46 defa okunmuştur
Etiketler : İran, ingiltere, hürmüz boğazı, cebelitarık, tanker, Stena Impero
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.