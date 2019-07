Buz Lazer Teknolojisi ile İstenmeyen Tüylere son!

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemleri arasında en çok tercih edileni ve kalıcı olarak çözüm sunan bir teknolojidir. Ancak son yıllarda epilasyon cihazlarında yaşanan teknolojik gelişmeler, tercih yaparken zorlanmaya sebep oluyor! Çünkü her cihazın farklı özellikleri bulunuyor, bu yüzden seçim yaparken hangi merkez, hangi cihaz karar vermek oldukça zor… Lazer epilasyon yaptırmayı düşünenler için acısız ve ağrısız bir yöntemden Buz Lazer’den bahsedelim…

Buz Lazer Nedir?

Teknolojinin geldiği her alan hayatı kolaylaştırmaktadır. Teknoloji kozmetik alanda da yenilikler sunarak kişisel bakım ve uygulamalar için bizlere zaman kazandırıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Lazer epilasyon kozmetik uygulamaların başında gelen, en çok tercih edilen uygulamadır. Bu sebeple birçok cihaz geliştirilmiş ve hizmet vermektedir. Ancak son yıllarda acısız ve ağrısız epilasyon düşüncesiyle çıkılan yolda Buz Lazer geliştirilmiştir. Buz başlık epilasyon ile acı ve ağrı olmadan istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmak mümkün! Uygulama yapılan alan ütü yapar gibi sürekli hareketle kıl köklerini tahrip etmektedir. Bu esnada buz başlık sayesinde cilt soğutulmakta, acı ve ağrı hissi ortadan kaldırılmaktadır. Ayrıca diğer yöntemler gibi ciltte yanma, leke gibi yan etkilerin oluşmasının da önüne geçilmiştir. Buz lazerde kademeli ısıtma özelliği sayesinde her kıl tipi içinde uygulama yapılabilmektedir.

Buz lazer zamandan da kazandırmaktadır, seans süreleri yaklaşık olarak %50 oranında azaltılmış ve tüm vücuda yaklaşık 35 dakika da uygulama yapılabilmektedir.

Buz Lazer Uygulanan Bölgeler Nelerdir?

Buz başlık epilasyon vücudun tüm bölgelerine uygulanabilir. Tüm yüz bölgesi, sırt, göbek, bacak, koltuk altı gibi tüm bölgelere güvenle uygulanabilmektedir. Ayrıca buz lazer hassas bölgelere de uygulanabildiği gibi, vücudun en zor bölgelerine de özel ucu sayesinde uygulanabilir. Kulak içi, burun içi gibi ulaşılması zor bölgelerde de epilasyon uygulanabilir. Bu sebeple de Buz Lazer erkeklerin en çok tercih ettiği epilasyon yöntemi olarak yerini almıştır.

Buz Lazer ile Ütüleme Epilasyon Aynı Uygulama Mı?

Her iki uygulama birbirinden farklıdır, ancak cihazı geliştiren firma aynıdır. Alma Lasers markasıyla üretilmiştir, önce ütüleme epilasyon geliştirilmiş ve hızlı uygulama tekniği gelmiştir. Ancak hastalardan alınan sonuçlar ve geri bildirimlerle acı ve ağrı hissi olmadan nasıl epilasyon uygulanabilir düşüncesiyle Buz Lazer geliştirilmiştir. Buz lazer ile epilasyonda son teknoloji ve masaj konforunda epilasyonla kullanıcılar istenmeyen tüylerden kısa zamanda acısız ve ağrısız kurtulabilir.

Buz Lazer Seansları Ne Kadar Sürer?

Buz başlık epilasyon, en hızlı sürede uygulanan epilasyon yöntemidir. Tüm vücuda yaklaşık 35 dakikada uygulama yapılabilmektedir. Seans sürelerinin azalması, seans sayılarının da azalmasını sağlamış en kısa sürede etkili sonuçlar alınmasına olanak tanımıştır. Seans süreleri elbette kişiden kişiye göre değişir, çünkü cilt yapısı, kıl yapısı farklılık gösterdiğinden seans sayısı da kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Buz Lazer Teknolojisi

İstenmeyen tüylerden tamamen kurtulmak için geliştirilmiş lazer epilasyon, ihtiyaçlar ve beklentiler dikkate alındığında acısız ve ağrısız olarak Buz Lazer ile hizmet vermektedir. Lazer epilasyon uygulamaları arasında buz lazer devrim niteliğinde bir teknolojidir. Tüm etkileri ortadan kaldırıp, her mevsimde uygulanabilir olma özelliğiyle birlikte en yeni ve etkili teknolojidir. Her mevsim, her cilt tipine ve kıl yapısına uygulanabilmektedir. En ince tüyleri görme özelliği ile tüm kıllardan tamamen kurtulmak artık mümkün! Hem kadınların hem de erkeklerin güvenle tercih ettiği Buz Lazer masaj konforunda, zamanınızdan çalmadan epilasyon uygulamasını sizlere sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve size en yakın kliniği bulmanız için www.buzlazer.com adresini ziyaret edebilirsiniz.