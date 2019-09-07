İran Körfez'de bir tankere daha el koydu

İranlı yetkililer kaçak yakıt taşıdığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde bir gemiyi ve Filipinli 12 mürettebatını alıkoydu. Aktarılan bilgiye göre, gemi 284 bin litre dizel yakıt taşıyordu.

İran Fars haber ajansı, Umman Denizi'nde Hürmüzgan eyaleti Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el konulduğunu; gemide 283 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu. İranlı yetkililer 20 milyon dolara el koyduğunu açıkladı.

Umman Denizi'ne kıyısı olan Sirik kenti açıklarında yürütülen operasyonda geminin Filipin uyruklu 12 mürettebatının ise gözaltına alındığı; geminin yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaleti limanına çekildi belirtildi.

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, geçen yıl yaptığı açıklamada, bir sene içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu. Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

Olayın, ABD'nin müttefiklerinden "ticari gemileri İran tehdiden korumak için" Körfez'de devriye gezmelerini istemesinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. İran ise "İran Basra Körfezi'nin güvenliğini kendisi sağlayabilir." sözleriyle ABD'ye cevap vermişti.

İran son 3 ay süresince Hürmüz Boğazı'nda 3 adet ticari gemiye el koydu.

Vira Haber