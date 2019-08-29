AIDA Cruises ile Corvus Energy işbirliği

ABB ve Siemens’i de içerecek bir projede, Corvus, 2020’deki ilk AIDA gemisine pil depolama sistemlerini kuracak ve devreye alacak. Ardından şirketler, daha sonra bulduklarını pilot projedeki bulgularını diğer gemilerdeki batarya sistemlerine başarıyla uyacak şekilde kullanmayı planlıyorlar.

Costa Group ve Carnival Asia grup CEO'su Michael Thamm, “Amacımız emisyonlardan bağımsız gemi operasyonu. Gemilerimizin elektrifikasyonu bu yoldaki önemli bir kilometre taşıdır. Corvus Enerji ile yaptığımız işbirliği sayesinde, birkaç ay içinde, AIDA Cruises bu yenilikçi teknolojiyi büyük bir yolcu gemisinde başlatacak ”dedi.

Proje, AIDA'nın, tamamen düşük emisyonlu LNG'de dünyanın ilk yolcu gemisi olan AIDAnova'nın başlatılması gibi diğer çevresel inisiyatiflerin de dahil olduğu Yeşil Seyir Stratejisi'nin bir parçası. İki adet LNG motorlu gemi de sipariş edildi ve 2023 yılına kadar hizmette olacak.

Vira Haber