Kırım’a 5 yılda 868 gemi yasadışı girdi

Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU-Ukrayna istihbaratı) Kırım’la ilgili birimi tarafından işgal edilen Kırım limanlarına giriş yaparak kuralları ihlal eden gemilerle ilgili 61 vakanın araştırıldığını duyurdu.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı tarafından aktarılan bilgide, “Şu anda Kırım Özerk Cumhuriyetinden sorumlu Ukrayna istihbarat servisinde işgal altındaki Kırım limanlarına giriş/çıkış yapan gemilerle ilgili 61 vaka içeren 4 dava bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığının verilerine göre 2014’ten beri işgal altındaki Kırım’a yabancı bayraklar altında yaklaşık 868 gemi girdi.

Vira Haber