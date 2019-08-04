İran yeni bir tankere daha el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu, tankerdeki yabancı uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.

Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin geçtiğimiz aylarda ayrılmasının ardından gerilen Washington-Tahran hattında sıcak bir gerilim yaşandı. ABD’nin yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran, bölgedeki deniz taşımacılığını engellemiş ve İngiliz bandıralı bir gemiye el koymuştu.

Bunun üzerine ABD önderliğinde İngiltere ve Fransa, İran’a büyük tepki göstermiş ve bölgeye savaş gemisi gönderme kararı almıştı.

Vira Haber