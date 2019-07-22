Nakliye gemisi, süperyata dönüştürüldü

Florida’daki Dania Cut tersanesinde tamamlanan dönüştürme çalışmalarına, Nisan 2016’da başlanmıştı.

Nakliye gemisi olarak inşa edildiğinde 63 metre boyunda olan gemi, ilk etapta 2015 Ocak ayında üst binasının yeniden tasarlanması ve gövdesinin 91,4 metreye uzatılması için, Louisiana’daki Gulf Islands Shipyards’a getirilmişti. Sonrasında gövde, Fort Lauderdale’a nakledildi ve makineleriyle jeneratörleri yenilenerek çalışmalara başlandı.

Dania Cut tersanesinde, Voyager ismiyle yeni bir explorer tipi süperyat ortaya çıkarılmış oldu. Süperyatın yaşam alanlarının yapımı iki ayrı bölüme ayrıldı; birinci kısım misafir yaşam alanları olarak, ikinci kısım ise mürettebat için. Süperyatta birden fazla mutfak, medya odası ve derin dalış merkezi yer alıyor.

Vira Haber