Dünyanın 4. büyük RES’i elektrik üretimine başladı
İskoçya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü denizüstü rüzgar enerjisi santrali 588 MW'lık Beatrice RES elektrik üretmeye başladı.
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İngiltere kamu enerji şirketi SSE plc'nin yenilenebilir enerji birimi SSE Renewables, Caithness açıklarındaki 588 MW kapasiteli Beatrice Denizüstü Rüzgar Santrali’nin (RES) resmi olarak açıldığını duyurdu.
3.1 milyar dolar yatırımla kurulan santral 84 Siemens Gamesa rüzgar türbininden oluşuyor. Santral yılda yaklaşık 450 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretecek.
SSE Renewables santralde yüzde 40, Copenhagen Infrastructure Partners yüzde 35 ve Red Rock Power Limited yüzde 25 hisseye sahip.
Vira Haber
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Etiketler : İngiltere, res, denizüstü rüzgar enerjisi santrali
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