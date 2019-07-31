Kuzey Akım 2’ye Danimarka molası

Danimarka’nın kendi topraklarından geçecek kısmı için Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’na önümüzdeki bir kaç hafta içinde onay vermemesi halinde hattın tamamlanması gecikecek.

Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Avrupa'ya ulaştıracak olan Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’nın faaliyete geçmesi Danimarka’nın onay sürecini önümüzdeki bir kaç hafta içinde vermemesi halinde hattın planlandığı gibi bu yılın sonunda tamamlanması mümkün olmayacak.

İnşası devam eden hattın geçeceği 5 ülkeden Rusya, Almanya, Finlandiya, İsveç ile tüm konularda anlaşma sağlanırken, Danimarka ile son pürüzleri giderme konusunda görüşmelerde yaşanan son dakika taleplerinin projeyi erteleyebileceği belirtiliyor. FT’nin Kuzey Akım 2 yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yılın sonunda faaliyete geçmesi planlanan hattın, Danimarka’daki onay süreci önümüzdeki bir kaç hafta içinde tamamlanmaması halinde zamanında bitirilmesi mümkün olmayacak.

DANİMARKA ÜÇÜNCÜ BİR ROTA TALEP ETTİ

Rus liderliğindeki Nord Stream 2 AG şirketi, Danimarkalı otoritelerle birincisi iki yıldan daha uzun bir süre önce gönderilen iki rota başvurusu var. Ancak Mart ayında Danimarka sularındaki üçüncü bir rota seçeneği değerlendirmesi istenen şirket, bu seçeneği uygulaması halinde hattan gaz akışının 2020 yılına kayabileceğini ifade etti.

Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'da doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak. Rus doğalgazının Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak ve Ukrayna, Polonya gibi doğu Avrupa ülkelerini bypass ederek transfer gelirinden edecek Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı ile yılda fazladan 55 milyar metreküp Rus gazının taşınması öngörülüyor. AB, ABD, Polonya ve bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri projeye Rus doğalgazına olan bağımlılığın artacağı ve hattın birinci kolunun bile tam kapasite ile çalışmadığı gerekçeleriyle karşı çıkarken, Almanya projeyi destekliyor.

Vira Haber