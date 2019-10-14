İran'dan, tanker saldırısına yanıt!

İran'ın iki füzeyle vurulduğunu açıkladığı tankere ait fotoğraflarda iki büyük delik açıldığı görülüyor.

Bu arada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kızıldeniz'de İran'a ait petrol tankerine yönelik saldırının yanıtsız bırakılmayacağını söyledi.

Şemhani, İran bayraklı "Sabiti" adlı petrol tankerinin dün Kızıldeniz'de seyir halindeyken Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyı soruşturmak için özel bir komite kurulduğunu ve raporun yakında karar alıcı makamlara sunulacağını belirten Şemhani, toplanan bilgiler ve elde edilen video görüntüleri sayesinde eylemin failleri hakkında ipuçları elde edildiğini aktardı. Uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırıların küresel ekonomiye tehdit oluşturduğunu ifade eden Şemhani, "Ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini hedef alan deniz korsanlığı ve uluslararası deniz yollarındaki kötülük yanıtsız kalmayacak" dedi. Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde dün yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını duyurmuştu. İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC), tankerin iki roketle hedef alındığını ancak saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'nin yaklaşık 100 kilometre açığında, Kızıldeniz'de seyreden İran’a ait bir petrol tankerinde, Cuma günü yerel saatle sabah beş sularında, 20 dakika ara ile iki ayrı patlama meydana geldi.

İran medyası ve İranlı yetkililere dayandırılan ilk haberlerde, Sabiti isimli tanker iki füzeyle vuruldu. Olay sonrasında tankerin ağır hasar aldığı belirtilirken, İran Ulusal Petrol Şirketi tankerdeki sızıntının kontrol altında olduğunu duyurdu.

Tankerin sahibi olan İran Ulusal Petrol Şirketi, Sabiti’nin iki füzeyle vurulduğunu doğrularken, füzelerin Suudi Arabistan’dan geldiği yönündeki haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı da tankerin iki kez vurulduğunu açıkladı. İran tankerine yönelik saldırıyı üstlenen olmadı.

İran petrolünün dünyadaki en büyük alıcısı olan Çin ise, tüm tarafların bölgedeki huzur ve istikrarı sağlamak için çaba sarf edeceğini umdukları yönünde bir açıklama yapmıştı.

Vira Haber