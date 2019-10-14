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Rüştü Tezcan yoğun bakımda

Rüştü Tezcan yoğun bakımda

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Meclis Başkanlığı, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği ile Mavi Tur’un dünyaya açılmasında önemli katkıları olan iş insanı Rüştü Tezcan geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı

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Bodrum’un değerlerine bulunduğu her ortamda katkı sağlayan çevreci, aktivist iş insanı Rüştü Tezcan, geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralandı.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Meclis Başkanlığı, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği ile Mavi Tur’un dünyaya açılmasında önemli katkıları olan iş insanı Rüştü Tezcan, geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Hastane Kavşağında gerçekleşen kaza sonrasında hızlı bir şekilde müdahale edilen Tezcan, Bodrum Devlet Hastanesinin yoğun bakım yaşam destek ünitesine alındı. Doktorların 48 saat uyutma kararı aldığı Tezcan’ın durumunun kritik olduğu edindiğimiz bilgiler arasında.

Vira Haber

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