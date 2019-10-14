9. Deniz Sistemleri Semineri başladı
İlk kez 2008 yılında organize edilen, 2013 yılından itibaren 2 yıl da bir düzenlenmeye başlanan Deniz Sistemleri Semineri’nin dokuzuncusu bugün ODTÜ KKM`de başladı.
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ASELSAN, HAVELSAN ve STM’nin ana sponsor olduğu 9’uncu Deniz Sistemleri Semineri bugün başladı. ODTÜ ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KMM)’de yapılan seminer, iki gün sürecek. Sektörden birçok isim, seminer kapsamında düzenlenen panellerde deniz sistemleri hakkında konuşacak.
Seminer, sektörü ve bu alandaki karar vericileri bir araya getirecek. Birçok savunma ve havacılık sanayisi firmasının stant açarak kabliyetlerini sergileyeceği etkinlikte, deniz sistemleri alanındaki gelişmelere dair konferanslar ve paneller de düzenlenecek.
İlk kez 2008 yılında organize edilen etkinlik, 2013 yılına kadar her yıl düzenlendi. Etkinlik bu tarihten sonra ise 2 yılda bir olacak şekilde gerçekleştirilmeye başlandı.
Vira Haber
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Etiketler : ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, KMM, ASELSAN, HAVELSAN, STM, piri Reis üniversitesi
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