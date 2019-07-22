İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinden ilk fotoğraf
İran'ın 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle el koyduğu İngiltere bandralı geminin içinden ilk fotoğraf yayınlandı.
İran'ın 'denizcilik kurallarına uymadığı' gerekçesiyle ek koyduğu İngiltere bandralı Steno Impero isimli geminin içinden ilk fotoğraf yayınlandı. Fotoğrafta, İranlı bir yetkilinin gemi mürettebatıyla konuştuğu görülüyor.
Öte yandan, geminin 23 kişilik personeliyle birlikte Bandar Abbas limanında tutulduğu ve personelin yürütülen soruşturma tamamlanana kadar gemide tutulacağı öğrenildi.
Aynı saatlerde, İran Meclis Başkanı Ali Laricani de, tankere Cebelitarık Boğazı’nda el konulan İran tankerine karşı misilleme olarak el konduğunu açıkladı.
TANKER KRİZİ
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
Vira Haber
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