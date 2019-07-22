Sanmar yönetim ekibini güçlendirdi

Türkiye’nin öncü römorkör üretim şirketi Sanmar, üst düzey yönetim ekibini güçlendirdi. Şirket, profesyonel iş yönetimi geçmişi güçlü iki yeni ismi bünyesine kattı.

Dr. Kerim Kazgan Mali İşler Direktörü, Hakkı Çek ise İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak geçtiğimiz günlerde göreve başladılar.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kazgan, iş yaşamına Arthur Young (Earnst & Young) şirketinde denetçi olarak başladı. 10 yılı ABD’de olmak üzere 33 yıllık bir iş tecrübesi sahip olan Kazgan, Sanmar’a katılmadan önceki son 12 yıl boyunca Borusan Otomotiv Grubu’nun CFO’su olarak görev yaptı. Kazgan, kurumsal görevlerine ek olarak uluslararası sertifika sınavlarına hazırlık programlarında da eğitmenlik yapıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Hakkı Çek, iş yaşamına Andersen Consulting (Accenture) şirketinde danışman olarak başladı.

Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sektörlerde yönetim danışmanlığı, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları yönetimi alanlarında görev alan Çek, Sanmar’a katılmadan önce 5 sene kadar da Akenerji Ortak Hizmetler de Direktörlük görevini üstlendi.

İlginç bir tesadüf olarak bu iki deneyimli profesyonel ilkokul yıllarından beri tanışıyorlar. Aynı dönemde üniversite yıllarında da kesişen yolları bu kez Sanmar’da yeniden birleşti.

Vira Haber