ISAF 2018 kapılarını açtı

Fuarının açılışına Kamu Kurumlarından ve özel sektörden üst düzey yöneticiler katıldı.

245 stantta, 600’den fazla uluslararası dev markanın binlerce markası ve on binlerce farklı ürününün sergilendiği ISAF’ta, en son teknoloji ürünler sergilenmekte.

Özellikle şehir izleme sistemleri, sınır güvenliği, araç plaka tanıma sistemlerinin sergilendiği fuarda ülke güvenliği ve sivil güvenliği alanında en yeni ürünler ve hizmetler tanıtılmakta. Son yılların en çok konuşulan konusu olan ve ülkelerin büyük yatırımlar yaptığı Siber güvenlik ürünlerinin yanı sıra, akıllı şehirler/akıllı binalar konusundaki en yeni gelişmeler, yangın alanındaki en yeni korunma malzemeleri ve iş sağlığı güvenliği alanındaki en kullanışlı ürünler sergilenmekte.



Dünyanın en önde gelen markalarının yer aldığı fuar 14 Ekim Pazar saat 17:00’ye kadar açık kalacak. 20.000 üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, yurt içi ziyaretçi kadar fuara özel ağırlanan yurt dışı alım heyetleri de olacak.

Güvenlik, Siber Güvenlik, Akıllı Evler, Yangın ve İş Sağlığı Güvenliği alanlarında faaliyet gösteren, ilgili, meraklı tüm kesimlerin kesinlikle kaçırmamaları gereken ISAF, aynı zamanda yurt içinde düzenlenen en önemli uluslararası fuarlar arasında.

İlgili tüm kesimlerin 14 Ekim Pazar günü saat 17:00’ye kadar devam edecek olan fuarı ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor.

