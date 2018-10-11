Libya, 2 İtalyan balıkçı teknesine el koydu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Trapani şehrine bağlı Mazara del Vallo ilçesi Belediye Başkanı Nicola Cristaldi, Libya'nın dün geç saatlerde 2 İtalyan balıkçı teknesine el koyduğunu belirtti.

Cristaldi, "Libya'nın teknelere tek taraflı ve gayri meşru bir şekilde kendisinin saydığı sularda el koyduğunu" ifade etti.

Kaynaklar ise "Afrodite Pesca" isimli teknede 6, Matteo Marrarino isimli teknede ise 7 mürettebat olduğunu kaydetti.

Libya'nın Derne şehrinin kıyısından yaklaşık 29 mil açıkta el konulduğu öğrenilen teknelerin Mazara del Vallo'da kayıtlı olduğu öğrenildi.

Libyalı yetkililerin balıkçı teknelerine "uyarıda bulunmadan ateş ettikleri" daha sonra da kaptanlara Ras el Hilal Limanı'na yönelmelerini söyledikleri öne sürüldü. Ekipten kimsenin yaralanmadığı ve tutuklanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Vira Haber