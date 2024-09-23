İskandinav Mitolojisinin Mistik Dünyasına Adım Atın: God of War Ragnarök

Evet, çıkışı dört gözle beklenen God of War Ragnarök, nihayet yayımlandı ama bu kez oyuncuları heyecanlandırırken bazılarını üzmeyi de başardı. Oyunun, değiştirilen sistem gereksinimleri ve PSN login zorunluluğu, yapımın Steam tarafında küçük çaplı bir hayal kırıklığı yaratmasına neden oldu. Yine de oyunun ne denli önemli olduğunu bilen oyuncular, yapımı, ne yapıp edip bir şekilde oyun bilgisayarı modelleriyle oynamaya çalışıyorlar. Gelin, konunun ayrıntılarına ufak ufak bakmaya başlayalım.

PlayStation Cephesinin Kralı, Bir Kez Daha Oyun Bilgisayarında

2022 yılında PlayStation platformlarında muazzam bir başarı yakalayan God of War Ragnarök, nihayet 19 Eylül 2024 itibarıyla PC’ye çıkış yaptı. Yalnızca görsel açıdan büyüleyici olmayan, aynı zamanda hikâyesiyle de oyuncularda derin izler bırakan/bırakacak olan yapım, oyuncuları İskandinav mitolojisinin karanlık ve mistik dünyasında sürükleyici bir maceraya çıkarıyor. Kratos ve oğlu Atreus’un serüveni, bir kısmı tanıdık mitolojik tanrılar ve yaratıklarla çatışmalar etrafında şekillenirken özellikle serinin önceki oyunu olan 2018 yapımı God of War ile kıyaslandığında hem mekaniksel yönden hem de görsel açıdan pek çok yenilik sunuyor. Ancak girişte de söz ettiğimiz üzere bu başarılı oyunun PC sürümü, bazı oyuncular için teknik anlamda ciddi sorunlar doğurdu.

Bunlardan ilki 4 GB VRAM’e (grafik belleği) sahip ekran kartlarında yaşanan sorunlar. God of War Ragnarök’ün oyun bilgisayarı sürümü, oldukça yüksek sistem gereksinimlerini beraberinde getiriyor. Tam da bu nedenle 4 GB VRAM’e sahip ekran kartlarıyla oyunu oynamak isteyen oyuncular, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Marka ve model fark etmeksizin bu düzeyde VRAM bulunduran kartlarla oyunu başlatmak imkânsız zira oyun, ekran kartının diğer teknik özelliklerini onaylasa da “Minimum 5888 MB VRAM: false” hatası vererek açılmayı reddediyor. Daha da sıkıntılı kısmı, oyun bu hatayı verdikten sonra arka planda çalışmayı sürdürüyor ve sistem belleğini kullanmaya devam ediyor. Bu noktada oyunu ya Steam üzerinden kapatmak ya da Görev Yöneticisi’ni ziyaret edip ilgili “exe” dosyasını sonlandırmak gerekiyor.

Diğer bir sorun ise oyunun PSN hesabını zorunlu tutması. Sony’nin bazı başka oyunlarında da zorunlu tuttuğu ve dünya çapında büyük tepki topladığı PSN hesap zorunluluğu, şimdilik Türkiye’de büyük bir sorun yaratmasa da PSN’in kullanılamadığı ülkelerde hâliyle oyuncular God of War Ragnarök’ü oynayamıyorlar. Bu da kullanıcıların, Steam üzerinden haklı olarak feveran etmelerine neden oluyor.

“Canavar” Gibi Oyun Bilgisayarı Modelleri, GoW Ragnarök’e Diz Çöktürüyor

Diğer yandan, 6 GB ya da daha yüksek VRAM’e sahip ekran kartlarıyla donatılmış yüksek performanslı oyun bilgisayarları, God of War Ragnarök’ü her anlamda kusursuz çalıştırıyor. Özellikle NVIDIA GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte sunulan DLSS 3.7 teknolojisi sayesinde oyun, en yüksek grafik ayarlarında bile akıcı bir şekilde oynanabiliyor. NVIDIA’nın Reflex teknolojisinin de hazırda bulunduğu oyunda Kare Oluşturma gibi teknolojiler, özellikle oyunu maksimum akıcılıkta oynamayı hedefleyen oyun “canavar”larının yüzünü güldürüyor.

Gerçekleştirilen testlerde GeForce RTX 4070 gibi kaslı ekran kartları, Kare Oluşturma teknolojisi de devreye girdiğinde 4K (2160p) çözünürlükte, 105 fps gibi muazzam değerlere çıkarken GeForce RTX 4080 Super neredeyse 160 fps, GeForce RTX 4090 ise yaklaşık 200 fps düzeyinde oyunu en yüksek kalite ayarlarında çalıştırıyor. Bunun taşınabilir oyun bilgisayarı tarafındaki iz düşümü de benzer aralıklarda seyrediyor zira donanım bakımından masaüstü sürümlere yakın güç gösteren mobil GeForce RTX 40 ailesi, God of War Ragnarök’ü, etkileyici performans değerlerinde yürütebiliyor.

Söz “canavar” gibi oyun bilgisayarı modellerinden açılmışken, God of War Ragnarök ve onun gibi yüksek sistem gereksinimlerine sahip oyunlara diz çöktüren Monster imzalı “canavar” oyun bilgisayarı çeşitlerinden söz etmemek olmaz. Monster tarafından geliştirilen Tulpar ve Semruk ailelerindeki bilgisayarlar, Intel ve NVIDIA’nın en güncel yongalarını beraberinde getiriyor. Gerek sistem belleği gerekse grafik belleği noktasında sizi asla sıkıntıya sokmayacak modeller, hedeflediğiniz performansı yakalamanızı sağlıyor. Size de Kratos ve Atreus’un maceralarını, akıcı görseller eşliğinde tecrübe etmek düşüyor.