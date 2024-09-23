ALMARK LOGISTICS, Rusya’ya Deniz Koridoru Oluşturdu

Şirketin Genel Müdürü Onur Güvenler, ağustosta başlayan deniz yolu taşımalarının Türkiye ve Rusya’dan büyük ilgi gördüğünü belirtti. Güvenler, “Novorossiysk ve Saint Petersburg’dan Rusya ve Belarus’un tamamına ulaşıyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik İstatistiklerine göre, ocak-ağustos döneminde limanlarda ithalat ve ihracat amacıyla elleçlenen yük miktarı yaklaşık yüzde 3, konteyner miktarı yüzde 2 arttı. Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen taşımlarda hareketlilik sürerken, Türkiye’nin limanlarına en fazla yük ise Rusya'dan yapılan taşımalarla geldi.

Rusya’da yaygın bir lojistik ağla hizmet veren Almark Logistics’in, Ambarlı ile Novorossiysk ve Saint Petersburg limanları arasında başlayan deniz yolu taşımaları da büyük ilgi görüyor.

Almark Logistics Genel Müdürü Onur Güvenler, ağustosta başlayan hizmet kapsamında, kapıdan kapıya, limandan limana, transit gibi farklı teslim modellerinde de yüklemeler yaptıklarını ve beklentilerinin üzerinde bir ilgi gördüklerini aktardı.

“Novorossiysk’e 3, Saint Petersburg’a 12 günde ulaşıyoruz”

Ambarlı - Novorossiysk ve Saint Petersburg hatlarında çoğunlukla 40’lık konteynerler olmak üzere farklı ölçülerdeki konteynerler ile yükleme yapabildiklerini anlatan Güvenler, Novorossiysk Limanı’na ortalama 3 günde, Saint Petersburg Limanı’na ise 12-15 günde ulaştıklarını dile getirdi.

Güvenler, Novorossiysk ve Saint Petersburg limanları üzerinden Rusya ve Belarus’un tamamına ulaştıklarına dikkati çekerek, şunları da kaydetti:

“Moskova, Krasnodar, Kazan, Rostov, Yekaterinburg, Minsk gibi önemli ticaret merkezleri başta olmak üzere Rusya ve Belarus’un tüm şehirlerine ulaşıyoruz. Deniz yolu bağlantısıyla demir yolu ve kara yolu ile alternatif sunarak gümrük, fabrika, depo teslimatları yapıyoruz. Rusya’daki şirketimizde çalışan, her iki ülkenin dilini konuşabilen ve yasal mevzuatına hâkim ekibimiz sayesinde hızlı, güvenli ve maliyet etkin çözümler geliştiriyoruz.”