İslami Otellerin Tercih Edilmesinin 5 Önemli Nedeni

İslami kaidelere uygun hayat sürenler, tatil boyunca yaşam tarzlarını koruyabilmek adına muhafazakâr otelleri seçiyor. Bu sayede pek çok açıdan çok daha konforlu bir tatil dönemi yaşayabiliyorlar. Ülkemizde Wome Deluxe gibi son derece popüler olan İslami oteller de bulunuyor. Seçenekler oldukça fazla ve bu sayede herkesin kendi beklentilerine uygun bir İslami otel bulması zor olmuyor. Peki, neden İslami oteller tercih ediliyor? Bu sorunun yanıtlarından bazılarını sizlere açıklayalım.

Mahremiyete Önem Verilir!

Öncelikle muhafazakâr otellerde mahremiyet konusuna büyük bir önem verildiğini belirtmek gerekir. Bu otellerde kadınlar ve erkekler için ayrı hizmet alanları sunuluyor. Bunun nedeni ise mahremiyete önem veriliyor olmasıdır. Kadınlar için ayrılan alanlar tamamen korunaklı bir yapıya sahip oluyor ve dışarıdan görünmüyor. İzole bir ortamda zaman geçirme şansı yakalayan kadınların da mahremiyet konusunda bir endişeleri kalmıyor.

Muhafazakâr otellerde kadınlar için ayrı bir havuz, plaj, güneşlenme alanı, masaj salonu, spa merkezi, güzellik merkezi, hamam ve spor salonu gibi alanlar bulunuyor. Bu alanlar tamamen korunaklı bir yapıya sahip olmakla birlikte sadece kadınların kullanımına açık oluyor. Yalnızca kadın personel hizmet veriyor ve belirli bir yaşın üzerinde olan erkek çocuklar bu alanlara giremiyor. Kadınların sadece güneşlenirken ya da yüzerken değil bu alanları kullanırken de mahremiyet konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaları engelleniyor. Elbette erkeklerin de kullandığı ve karışık kullanıma özel alanlar da var. Kadınlar karışık kullanım plaj ya da havuz alanlarına tesettür mayo ile girebiliyorlar.

Alkolsüzük Kuralı Var!

İslami otellerde uygulanan en önemli kurallardan biri alkolsüzlüktür. Bu otellerde kesinlikle alkol kullanımına izin verilmiyor ve aynı zamanda otel odalarında alkol yer almıyor. Sadece tesisin belirli alanlarında değil hiçbir yerinde alkol kullanımına müsaade edilmediği bilgisini aktaralım. Bazı otellerin dış alanlarında da alkol servisinin yapıldığı işletmeler yer almıyor. Dolayısıyla alkolsüzlük kuralının uygulanması bu otelleri tercih etmek için en önemli nedenlerden biri haline geliyor. Elbette otellerde çeşitli içecek servisleri yapılıyor ancak bu içeceklerde hiçbir şekilde alkol bulunmuyor.

Haram Gıdalar Yasak!

İslami otellerin ön plana çıkan özelliklerinden biri sadece helal olan gıdaların kullanılıyor olmasıdır. İslam dinine göre haram olan gıdalar bu otellerin mutfağına dahi giremiyor. Bu nedenle tatil için muhafazakâr bir oteli seçenler yemek alternatifleri arasından dilediklerini tercih edebiliyor. “Acaba bu yemekte haram gıda kullanıldı mı” şeklinde bir endişe yaşamadan yemek seçiminin yapılabilmesi İslami yaşam sürenler için oldukça önemlidir. Yalnızca helal gıdaların kullanımı sayesinde muhafazakâr otellerde kalanlar günün 3 öğününde yemek yemek için otelden ayrılmak zorunda kalmıyor.

Kadınlar ve Erkekler İçin İbadethaneler Var!

Konukların ibadetlerini yerine getirebilecekleri alanlar oteller tarafından sunuluyor. İbadethaneler düzenli olarak temizleniyor ve aynı zamanda hijyene maksimum düzeyde önem veriliyor. Muhafazakâr otellerde konaklayanlar bir yandan tatil yaparken diğer yandan ibadetlerini aksatmadan yerine getirebiliyorlar. Abdest alabilecekleri ve namaz kılabilecekleri alanlar sunulduğundan her namaz vaktinde odalarına çıkmak zorunda kalmıyorlar.

Konfordan Ödün Verilmez!

İslami bir otelde konaklayacak olmak konfordan ve lüksten ödün verilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ülkemizin en popüler tatil beldelerinde hizmet veren çok sayıda muhafazakâr otel bulunuyor. Aralarında lüks ve konforlu bir ortam sunanların sayısı da oldukça fazladır. Örneğin Wome Deluxe en beğenilen İslami otellerden biridir ve Halalbooking Wome Deluxe rezervasyon işleminizi kolayca yapabileceğiniz platformdur. Halalbooking.com adresine tıklamanız durumunda diğer tesettür otel seçeneklerini de gözden geçirebilirsiniz. Bu site üzerinden lokasyon seçimi yapabilirsiniz. Seçtiğiniz tatil beldesinde hizmet veren muhafazakâr otelleri anında listelemeniz mümkündür!