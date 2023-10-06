İskenderun İskelesi’nin 1593’te uluslararası ticarete açılmasından İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiği 1918’e kadarki döneminin incelendiği Kent Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Naim Ürkmez tarafından kaleme alınan ve İMEAK DTO İskenderun Şubesi tarafından iki cilt olarak bastırılan “İskeleden Liman Şehrine İskenderun 1593-1918” kitabı düzenlenen kokteyl ile konuklara tanıtıldı. Kitabın yazarı Doç. Dr. Naim Ürkmez’in de katıldığı Arsuz Otel’de düzenlenen kokteyle İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, İskenderun Başkan Yardımcısı Kemal Nadir Ünal, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Suphi Şaşati, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde kitapta adı geçen ailelerin yakınları katıldı.

Başkan Kemal Kutlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi olarak bu eserlerde, kent tarihi uzmanı Doç. Dr. Naim Ürkmez’in titiz ve yorucu bir çalışmasının ardından şehrin hafızasını ortaya çıkararak gelecek nesillere katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Doç Dr. Naim Ürkmez de iki cilt halinde yayınlanan çalışmada İskenderun deniz ticareti tarihine ışık tutmayı hedeflediklerini belirterek, “Tarihsel süreç içerisinde iskeleden bir liman kentine dönüşen İskenderun; Çin, İran, Mezopotamya ve Yukarı Fırat Havzası ürünlerinin Batıya taşındığı, Batı dünyası ürünlerinin ise, Doğuya sevk edildiği bir liman olarak, 16. yüzyılın sonlarına doğru önem kazanmaya başlamıştır. 16. yüzyılda küçük ve sakin bir liman kasabası olan İskenderun, tarihi İpek Yolu’nun en işlek yol güzergahında bulunması, Uzak Doğu’dan gelen baharatın, İran ipeğinin ve Anadolu topraklarında yetişen yöresel ürünlerin, Asya’dan Avrupa’ya taşınmasında önemli bir rol oynamış ve 1500’lü yılların sonlarına doğru iskele ile başlayan gelişim İskenderun’u zamanla İzmir, Lazkiye, Tripoli, Hayfa, Beyrut ve İskenderiye gibi pek çok liman kentinin içinde yer aldığı deniz ticaret ağının da bir parçası haline getirmiştir. İskenderun’un Akdeniz bölgesindeki deniz ticaret ağının bir parçası haline gelmesiyle bölgeye gümrük görevlileri tahsis edilerek deniz ticaretinin devlet kontrolünde yürütülmesi sağlanmış

ve 16. Yüzyıl sonlarında kontrol ve güvenliğin daha iyi sağlanabilmesi amacıyla bir kale yapılması dahi gündeme gelmiştir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından konukların sorularını da cevaplandıran Doç. Dr. Ürkmez kitapta isimleri geçen ailelerin yakınları ile sohbetin ardından kitaplarını imzaladı.

Vira Haber