Orhan Dinç Bodrum’daki Deniz Turizmi Sezonunu Değerlendirdi

Bodrum’da sezon başlarken tüm üyelerimiz hazırlıklarını büyük bir özveri ve umutla tamamlamıştı. Geçtiğimiz senelere oranla yavaş yavaş oturan ve kazandıran bir sezon olmasını ümit ettik. Fakat şimdilerde üyelerimizin özellikle yat charter, yat işletmeciliği yapan işletmelerimizin yüzleri gülmüyor. Her iki bayramın da havaların sıcak olduğu bir döneme denk gelmesi en azından ham sermayeyi döndürmeye bir nebze de olsa yetti. Kurban Bayramı’nda doluluklar % 90’ın üstünde seyrederken sezon genelinde bu performans gerçekleşmedi. Bölgedeki konaklama turizminde ekonominin ani değişimlerinden etkilenerek, doluluk oranları %50 ve %80 arasında seyretti.

Bu sene Avrupa ve Rusya’dan yeterli ve gerekli ilgiyi göremedik. Tabii bu durumun en önemli kaynaklarından biri kışın yaşamış olduğumuz deprem felaketi idi. Deprem eşliğinde sezonu açmak, sonrasında yaşanan seçim ve diğer gelişmeler birazda olsa turizmi gölgede bıraktı. Bakıldığında temmuz ayında ülkece ciddi problemler de yaşadık. Hem iç pazarda hem de dış pazarda ilgi azaldı. Türkiye’de gerçekleşen doğal afetler, yabancı turistin burayı tercih etmemesine sebebiyet verdi. Eylül ayında da hala denizin masmavi, güneşin sapsarı olduğu ve içimizi ısıtan bir hava ile karşı karşıyayız. Umudumuz devam ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte kalabalık azalmış ve iç turizm daralmış olsa da eylül ayında Bodrum aşığı misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Burada Turizm Bakanlığı’nın geliştireceği farklı politikalarla Muğla kıyıları eski döviz girdisini getirebilecek duruma ulaşabilir. Devletin yaz aylarında turizm gelirlerinin %25’ini neredeyse deniz turizmi sezonunda gelen döviz ve TL girdisi oluşturuyor. Bu durumda da bizim bölgelerimizde farklı politikalar ve çalışma planlamaları ile istediğimiz hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

BODRUM’DA DENİZ DİBİ VE KIYILARIN TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Tüm bunları değerlendirmek bir yana, Oda olarak elimizden gelen özveriyi gösterdiğimiz inancındayız. Bölgemizde birçok yerde deniz dibi temizliğine Bodrum Belediyemizin de ev sahipliği ile ön ayak olduk. Çünkü biz denizciler denizden ekmek yiyoruz ve denizlerimizin karadan kaynaklı kirlendiğine görüyoruz. Temizlik bilincini halkımıza üyelerimize ve insanımıza ne kadar yüklersek, o kadar farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum. Deniz dibi temizliği ve kıyılarımızın temiz tutulması tamamen deniz tatili yapan misafirlerimize ve onları en iyi şekilde ağırlayan personelimizin eğitiminde ve oluşturduğu bilinçten geçiyor. Yaz boyunca koylarda konaklama yapan teknelerimizden katı atık alımlarına ücretsiz almaya devam ettik. Kumbahçe’de teknelerimizi devreye sokarak deniz dibinde dalgıçlarımızın yardımı ile 200 kilograma yakın atık çıkardık. İki saat yapılan temizlikte otomobil lastiği, plastik, cam ve metalden oluşan atıkları ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine Bodrum Belediyemizce gönderildi. Dikkat çeken bir diğer konuda şu ki, toplanan atıklar sadece karadan denize atılan atıklar değil aynı zamanda dere yataklarına atılan atıklardan da kaynaklandığıdır. Oda olarak bu konuda disiplinimiz yüksek ve farkındalığımız ortada. Asla taviz veremeyiz.

Bodrum Kruvaziyer Limanı’na; baktığımızda bu sene yaz boyunca limanımıza 71 adet kurvaziyer gemisi yanaşmış ve oradan toplamda 64.770 yolcu iniş yaparak Bodrum’u ziyaret etmiştir. Yine önceki veriler ile kıyaslandığında bir düşüş söz konusu. Hali hazırda sadece Türkiye limanlarına 116 kruvaziyer gemisi gelerek 122 bin 537 yolcu giriş yaptı. Bunun yarısı bizim Bodrum yarımadamızdaki veriler. Bu da Bodrum’daki turizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde; deniz turizmi ve yolcu turizmi geçtiğimiz yıla oranla düşüş göstererek devam etti. Fakat geliştirilecek stratejiler ile bu durum arttırılabilir. Oluşturacağımız bilinç ile gerek deniz dibi ve kıyıların temizliği gerekse personellerin eğitimi bizleri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Sirkülasyonun olduğu yerde gelişim bitmez. Biz her daim gelişmeye ve ilerlemeye açığız. Yönetim ve meclisimiz ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran’ın destekleri ile her daim yüksek mesai ile çalışıyoruz. Baş koyduğumuz bu yolda Bodrum ve Milas Bölgemiz için hizmet vermeye devam edeceğiz. Yine buradan Bodrum ve Milas Kaymakamlıklarımıza, Bodrum ve Milas Belediyelerimize bizlerle iş birliği içerisinde oldukları için, destekledikleri için ayrıca teşekkür ederiz. Biz bir bütün halinde en iyi noktaya gelecek her kum tanesini sahil yapmaya burada da düzeni oluşturmaya hazırız. Pruvanız neta rüzgarınız kolayına olsun.

Vira Haber