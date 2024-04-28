Türk Loydu Vakfı’nın 68. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Türk Loydu Vakfı 69. Genel Kurulu’na; Türk Loydu Yönetim Kurulu üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, ivil toplum kuruuşlarının temsilcileri ve Türk Loydu delegeleri katıldı.

Dünya Denizciliğini Tam Olarak Anlayabilirseniz Ekonomiyi Daha İyi Anlarsınız

Toplantıda açılış konuşması yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan, dünyada ekonomik açıdan denizciliğin öneminden bahsederek, bu alana hizmet etmekten gurur duyduğunu belirtti. Oral Erdoğan; “Dünya denizciliğini tam olarak anlayabilirseniz ekonomiyi daha iyi anlarsınız. Ekonomide dünyanın da damarlarında kanı akıtan en önemli görevi yapan gemiler ve bu gemilerle ilgili taraflardan biri olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Türk Loydu’nun Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği’nin (IACS) 12. üyesi olarak seçildiğini belirten Oral Erdoğan şunları söyledi: “Türk Loydu’nu kuranların hepsini rahmetle anıyoruz. Bugüne kadar 68 genel kurul yapılmış. Bunlara katkısı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle 2017 ve bugüne kadar emeği geçen tüm genel kurul delegeleri ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. IACS üyeliği konusunda devlet muazzam bir rol aldı. Türk Loydu cirosunu yaptıysa, ana pay devlettedir. Bize bundan sonra düşen, kendi imkânlarımızla 15 milyon dolar ciroyu 1 milyar dolar nasıl yapacağımızı konuşmaktır.”

Oral Erdoğan’ın açılış konuşmasından sonra divan kurulu oylaması yapıldı. Divan başkanlığına Feramuz Aşkın, başkan yardımcılığına Mehmet Haliloğlu, yazman üye olarak da Orçun Balbaş ve Caner Coşkun seçildi. Divan kurulunun seçilmesinin ardından, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oral Erdoğan yaptığı sunumda; Türk Loydu Vakfı’nın gerçekleştirdiği faaliyetlerden, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ’nin IACS üyeliğinin önemi ve gelecek planlamalarından, Türk Loydu Vakfı’nın burs ve eğitim faaliyetlerinden bahsetti.

2023 bilanço ve denetim raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibraları ve 2024 yılı bütçesinin görüşülerek onaylanması, Seyahat Harcamaları Yönetmeliği’nin Genel Kurul’un onayına sunulması, İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin hususun Genel Kurula sunulması ve Türk Loydu Vakfı Senedi revizyon önerilerinin görüşülmesinin ardından dilekler ve önerilerin sunulması ile Genel Kurul tamamlandı.

Dilek ve önerilerin sunulması kısmında söz alan Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç IACS üyeliğinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve Türk Loydu’nu layık olduğu çizgiye getirmek için üstüne düşen görevi de seve seve yerine getireceğini belirtti.

Son olarak söz alan Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit Oral Erdoğan’ın yaptığı sunuma atıfta bulunarak Türk Loydu’nun klasladığı yatırımlardan gurur duyduğunu belirtti.

‘Türk Loydu Türkiye’nin Dünya’daki Marka Kuruluşudur’

Kapanış konuşması yapan Oral Erdoğan, yurtdışında olduğu için katılamayan Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’a desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti ve konuşmasını şöyle noktaladı. “Türk Loydu Türkiye’nin Dünya’daki marka kuruluşudur. Delegelerimiz ve paydaşlarımızla belirli uzlaşılara vararak Türk Loydu’nu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Başta delegasyonumuzu oluşturan kurum ve kuruluşlara, deniz ve kara endüstrisinin değerli temsilcilerine, medya kuruluşlarına genel kurul toplantımıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız”.

Vira Haber