Temiz Enerjinin Başkentinde Büyük Buluşma

Yarın (Perşembe) düzenlenecek törenle kapılarını açacak WENERGY Expo, 9-11 Mayıs 2024 tarihlerinde fuarizmir’de yerli ve yabancı yüzlerce katılımcıyı, binlerce sektör profesyoneli ziyaretçi ile buluşturacak. Fuarla birlikte düzenlenen ve açılış konuşmasını Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı kongrede ise 22 oturumda alanında lider ve ilham veren konuşmacılar, bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen WENERGY - 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, 300’ü aşkın sektör paydaşını, uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluştururken kamu, yatırımcı, sanayici ve tedarikçiyi bir araya getirecek. Fuarda, başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları yer alacak. Fuarda; enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları, otomotiv sektörü, elektrikli araçlar, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları ve lojistik başta olmak üzere enerjiyle ilgili en güçlü üretici firmalar inovatif ürün ve teknolojilerini sergileyecek. WENERGY Expo’da, UR-GE Projesi kapsamında, 25 ülkeden çok sayıda sektör profesyoneli yabancı alıcı da ağırlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi; iklim krizi ile mücadele, yerli ve sürdürülebilir kaynaklara dayalı bir enerji altyapısının oluşturulması ve ülkemizin enerji bağımsızlığı için büyük önem taşıyor. 2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 107 bin 959 MW’a ulaşırken yenilenebilir enerji kaynakları ise yaklaşık yüzde 54'lük paya sahip. Türkiye, Ulusal Eylem Planı’na göre; elektrik enerjisi kurulu gücünü 2035 yılında 190 bin MW'a, yenilenebilir kaynakların payını ise yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar kurulu güç artışının yüzde 74,3'ü rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarından oluşacak. Bu alandaki tüm paydaşları bir araya getiren WENERGY Expo, rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde zirvede yer alan, jeotermal, güneş gibi diğer kaynaklardan elektrik üretiminde de üst sıralarda bulunan, yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretim üssü İzmir’in, temiz enerjinin başkenti olma özelliğini pekiştirecek.

Etkinlik sponsorunun Arçelik olduğu WENERGY Expo ile eş zamanlı olarak yapılacak kongre de enerji sektörünün nabzını tutacak. Sektörün önde gelen isimlerinden akademisyenler, iş insanı ve enerji dünyası temsilcilerinin konuşmacı olduğu kongre kapsamında, 22 oturum gerçekleştirilecek. Oda, dernek ve kurumların destekleriyle fuar İzmir A Hol Etkinlik Sahnesi ile A Seminer Salonu’nda üç gün boyunca gerçekleştirilecek kongrede; enerji dönüşümünden yenilebilir enerji kullanımına, iklim değişikliğinden elektrikli araçlara kadar pek çok konu başlığı ele alınacak. Açılış konuşmasını, “Dünya Enerjisindeki Yeni Dinamikler: Türk İş Dünyasına Yansımaları, Neler Yapmalı?” başlığıyla Londra Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü’nün yapacağı kongrede; alanında lider ve ilham veren konuşmacılar, bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Kongre ile eş zamanlı olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da “Temiz Enerji Sempozyumu” düzenlenecek. https://wenergy.com.tr/kongre-programi adresinden programa, ulaşılabilinecek.

WENERGY– 2. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi; ENSİA ana partnerliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Kalkınma Ajansı, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Avrupa Şehirler Birliği destekleri ve Arçelik etkinlik sponsorluğunda düzenlenecek. Yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti İzmir, fuar ve eş zamanlı düzenlenen kongre ile bu alanlarda bir kez daha öncülük edecek.

Vira Haber