Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs Sayısı Yayında

İMEAK DTO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası 19. Meclis Toplantısı, 4 Nisan Perşembe günü yapıldı. Toplantıda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu dünya ve Türkiye gündemindeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

4. MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI’NDA SEKTÖR SORUNLARI ELE ALINDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası 10. Dönem 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 26 Mart Salı günü Büyük Kulüp’te yapıldı. Toplantının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Geleneksel İftar Yemeği Programı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İMEAK DTO HEYETİ, KARADAĞ CUMHURİYETİ’NDE RESMİ TEMASLARDA BULUNDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve beraberindeki heyet Karadağ Cumhuriyeti’nde resmi temaslar gerçekleştirdi.

MARMARİS’TE DENİZ TURİZMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 29 Nisan’da Marmaris’te gerçekleştirdiği 4. Deniz Turizmi Çalıştayı’nda deniz turizmi alanındaki sorunlar dile getirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

WISTA INTERNATIONAL YARI DÖNEM TOPLANTI VE KONFERANSI DÜZENLENDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destek verdiği WISTA International Yarı Dönem Konferansı, “We Are All Connected in Shipping” teması etrafında düzenlendi. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da konferansın açılış konuşmacıları arasındaydı.

TÜRK LOYDU VAKFI’NIN 69. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Türk Loydu Vakfı’nın 69. Olağan Genel Kurulu, 25 Nisan 2024 Perşembe günü, Gedik Üniversitesi Gedik MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

