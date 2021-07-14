İskeleye Bağlı Gezi Teknesi Yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.Altınoluk Mahallesi iskelesinde demirli "Ergün Ağa" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Teknenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Vira Haber