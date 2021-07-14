İstanbul Boğazı’nda 20. Yelken Seyri

2002 yılında gerçekleştirildiği ilk günden itibaren, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen ve tüm dünyadan yelken meraklılarının ilgiyle beklediği Bosphorus Cup, bu yıl 20. Kez düzenleniyor. 2002 yılında 19 yelkenli ile düzenlenen ilk organizasyonun ardından, bugüne kadar 10’dan fazla ülkeden 10 binin üzerinde yelkenciyi ve binin üzerinde yelkenliyi İstanbul Boğazı’nda ağırlamayı başaran etkinlik, İstanbul’un tanıtımında da etkin bir rol üstleniyor.

Boğaz geçişi 25 Eylül’de yapılacak

23 Eylül’de antrenman yarışı ile başlayacak olan 20. Bosphorus Cup, 24 ve 26 Eylül günlerinde Marmara Denizi’nde şamandıra yarışları ile devam edecek. Yarışa ismini veren İstanbul Boğazı’ndan geçiş ise 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu yıl düzenlenecek etkinlik ile ilgili bilgiler veren Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, 2002’de itibaren Türkiye’nin en iyi yelkencilerinin Bosphorus Cup’a katıldığını, geçen yıllar içerisinde özellikle yakın coğrafyadan da büyük bir ilgi gördüklerini belirtiyor. “Türkiye’nin ve çoğunlukla yakın coğrafyadan gelen yelkencilerin katılımıyla, zevkli bir rekabet yaşanıyor. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Fransa ve İspanya gibi ülkelerden katılımcılarla birlikte, 75 yelkenlinin bu yıl organizasyonda yer almasını bekliyoruz” şeklinde konuşan Gorbon, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geleneksel hale gelen Bosphorus Cup, kazanan takımı 2004 yılında özel olarak tasarlanan, gümüş ve kristal karışımı malzemeden üretilmiş kupası ile ödüllendiriyor. Bosphorus Cup’ın ‘trofe’ özelliği nedeniyle, kazanan takım kupayı 1 yıl sergiliyor ve bir sonraki sene yeni kazanan takıma kupayı iletiyor. Bu nedenle, geçtiğimiz senenin kazananı Levent Peynirci, bu sene kupayı elinde tutabilmek ve 20. yılın kazananı olabilmek için yarışacak.”

Görsel bir şölen

Bosphorus Cup organizasyonu boyunca İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde yelken şöleni yaşandığını da belirten Gorbon, bu yıl gerçekleşecek şölenin içerisinde yer alma fırsatının kaçırılmaması gerekliliğinin altını şöyle çiziyor: “Bosphorus Cup, dünyadaki en önemli yelken etkinliklerinden birisi konumunda. İstanbul Boğazı’nda gerçekleşmesi onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken sevdalılar için yarışın Boğaz Geçişi gününü canlı olarak yayımlıyoruz. 60 ülkeden 100 milyona yakın izleyici bugünü takip ediyor. Tüm dünyadan on binlerce yelken sever, bu eşsiz ortamda bulunamasa da uzaktan yarışın heyecanına ortak olabiliyor. Tüm bu nedenlerden ötürü yelken severleri bu şölenin bir parçası olmaya davet ediyorum.”

Vira Haber