İskenderun Demir Sahasında İki Gemi Çatıştı

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada olayda can kaybının ve çevre kirliliğinin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

İskenderun demir sahasında demir tarayan MV MAHER ismli gemi aynı yerde demirde bulunan MV BURAK DEVAL adlı gemiyle çatıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "İskenderun demir sahasında, MAHER gemisi demir tarayarak, demirli BURAK DEVAL gemisine çatmış, olayda can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmemiştir. MAHER gemisi demirini bırakarak romörkör refakatinde neta olmuş, İskenderun Liman Başkanlığımızca idari soruşturma başlatılmıştır."