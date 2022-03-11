Gemi ve Yat Sektörü, Şubatta İhracatını En Fazla Artıran Sektör Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,4 artarak 20 milyar 2,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat 2021'de 14 milyon 436 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 388,1 artışla 70 milyon 467 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat, geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 18 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 28 milyon 421 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 72'sine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 24 milyon 413 bin dolarla İstanbul ve 6 milyon 509 bin dolarla Bursa oldu.

Sektör geçen ay 72 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Cebelitarık olarak kayıtlara geçti.

19 milyon 470 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Cebelitarık'ı, 12 milyon 672 bin dolarla Norveç, 7 milyon 76 bin dolarla ABD, 6 milyon 804 bin dolarla Kuveyt takip etti.

"Bu başarının 2022 yılı sonunda da devam edeceğini ümit ediyoruz"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak her yıl ihracatlarını bir adım ileriye götürdüklerini dile getirdi.

Seven, "2022 yılının hem ocak hem de şubat aylarında yüksek ihracat artışları 2021 yılında yıllık bazda kırmış olduğumuz ihracat rekorumuzu yenileyeceğimiz noktasında umutlarımızı artırıyor. Açıklanan rakamlar itibariyle, şubat ayında Türkiye’de bir önceki yıla kıyasla ihracatını en çok artıran sektör olma başarısını gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün ihracatına konu olan ürünlerin ileri teknoloji ihtiva eden ve adet başına ihracat bedelleri oldukça yüksek olan ürünler olduğuna işaret eden Seven, şunları kaydetti:

"Bazen ortalamanın üzerinde 1 veya 2 gemi veya yat teslimi yapılması bile aylık bazda rakamları çok yukarıya taşıyabilmektedir. Bu sebeple bizim ihracat rakamları noktasında başarı kriterimiz aylık rakamlardan ziyade en azından yıllık bazlı artışı düzenli hale getirmektir.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası tanıtım çalışmaları ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımızın gayretli çabalarının neticesinde 2018 yılından bu yana sektör ihracatımızı her yıl bir miktar artırıp, son 2 yıldır da birlik tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını kaydediyoruz. Bu başarının 2022 yılı sonunda da devam edeceğini ümit ediyoruz."