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İskenderun Limanı Depremden Büyük Zarar Gördü

İskenderun Limanı Depremden Büyük Zarar Gördü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin en çok zarara yol açtığı illerin başında Hatay geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman da depremden ağır etkilendi.

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Zararın en çok hissedildiği Hatay İskenderun ilçesinde İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği de depremden ağır etkilendi. Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet veren ve bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahip olan İskenderun Limanı’ndaki konteynırlar deprem nedeniyle yıkıldı.

Bazı konteynerlerin içlerindeki mallar etrafa saçıldı, konteynırlardan bazıları devrilme sonucu parçalanırken bazı konteynırlar ise denize devrildi. Depremde limandaki yollarda da ağır hasarlar oluşurken yollarda büyük çatlaklar meydana geldi.

Kaynak: Sözcü

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