Çanakkale-Kilitbahir Feribot Seferleri Kar Yağışı Nedeniyle Durduruldu
Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.
A+A-
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferler, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildi.
Açıklamada, görüş mesafesinin artmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.
Bu haber toplam 166 defa okunmuştur
Etiketler : çanakkale, kilitbahir, feribot, sefer
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.