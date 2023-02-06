Çanakkale-Kilitbahir Feribot Seferleri Kar Yağışı Nedeniyle Durduruldu

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferler, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, görüş mesafesinin artmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.