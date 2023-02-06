Alkoç Grup’dan Acil Destek Çağrısı
Ülkemizin birçok bölgesinde hissedilen ve bizleri ağır can kaybı ve yıkım tablosuyla karşı karşıya bırakan deprem afetine ilişkin Alkoç Grup yayınladığı mesajda, ülkemizin çeşitli yardım kuruluşlarının acil destek çağrısına el verdi.
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Grubun Kurumsal İletişim biriminden yayınlanan mesajda: “Ülkemiz kara bir sabaha uyandı. Bir çok noktada hissedilen deprenin ağır üzüntüsünü en derinlerimizde hissediyoruz. Hakkın Rahmetine yolcu ettiğimiz vatandaşlarımız ve kurtarılmayı bekleyenler için dualarımız sonsuz. Alkoç Grup olarak erişebildiğimiz her kanaldan afet bölgesine destek vermek için harekete geçtik. Ülkemizin imkanları şüphesiz her yarayı saracaktır, ancak şu an bulunduğumuz noktalardan hızla organize olan Kızılay ve AFAD ekiplerine destek vermek için ihtiyaç listelerini temine başladık. Tüm camiamızı aynı hızla aksiyon almaya davet ediyoruz ve yaraların en hızlı şekilde sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”
Vira Haber
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Etiketler : Alkoç Grup deprem
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