Tamer Kıran’dan Depremle İlgili Başsağlığı Mesajı

Tamer Kıran'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Çok sayıda kentimizde can ve mal kayıplarına neden olan deprem felaketinden derin üzüntü duyduk. Bölge halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarını büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ederken, can kaybı sayısının daha fazla artmamasını canı gönülden temenni ediyoruz. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun, bu tür acıları bir kez daha yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun."

