Deniz Tutkunları Bu Fuarda Buluşacak

Türkiye’nin en prestijli ve ilgi çekici kara fuarlarından biri olarak ön plana çıkan MAST İzmir Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya gelecek, yelkenli ve motorlu tekneler ile deniz ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve hizmetleri sergilenecek.

Geçmişten günümüze bir liman ve ticaret kenti olmanın yanında denizci bir kent olma özelliğini taşıyan, 1081’de Çaka Bey ile Türk denizcilik tarihinin temellerinin atıldığı İzmir, bu kimliğini pekiştiren bir fuara ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’de düzenlenen MAST İzmir Boat Show-Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. MAST İzmir Boat Show, dünyaca ünlü tekne markaları, sektörün büyük yerli üretici tekne, ekipman ve aksesuar firmaları bir araya gelecek. Sektöre yön veren bir platform olma özelliğini taşıyan fuar, son trendleri ve yenilikleri yakından takip eden deniz tutkunları için de bir buluşma noktası olma niteliği taşıyor.

Geçen yıl Almanya’dan Körfez ülkelerine, İtalya’dan Macaristan’a kadar birçok ülkeden ve Türkiye’nin dört bir yanından yerli ve yabancı toplam 20 bin 540 kişinin ziyaret ettiği MAST İzmir Boat Show’u, bu yıl 30 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar alanı da geçen yıla göre metrekare bazında yüzde 50 büyüdü. Fuarda, boyları 3 metreden 16 metreye kadar değişen; motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri, son teknoloji botlar ile ekipman ve aksesuarları yer alacak. 300’den fazla teknenin sergileneceği, tekne ve yat sektörünün birçok anlaşmaya imza atacağı fuar, hem sektöre hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacak. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye’nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor. Fuar İzmir B ve C hollerinde düzenlenen MAST İzmir Boat Show, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Vira Haber