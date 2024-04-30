Türkiye’den Sekiz Yelken Sporcusu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yolunda

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil edecek Yelken Olimpik Takımı’nın tanıtıldığı Olimpik Tanıtım Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Lojistik sponsoru Arkas Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ve Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şube Menajeri Ayça Ark’ın katılımıyla İstanbul Feriye Restoran’da gerçekleştirildi.

Seçme yarışları sonucunda altı yelken disiplininde sekiz yelken sporcusu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Yelken branşında yarışmak üzere ülke kotası alan 63 ülke içerisinde en fazla sporcu ile Olimpiyat Oyunlarına katılan on ülke arasında yer alan Türk Yelken Olimpik Takımı Ecem Güzel (ILCA 6 Sınıfı), Yiğit Yalçın Çıtak (ILCA 7 Sınıfı), Beste Kaynakçı (Nacra 17 Sınıfı), Alican Kaynar (Nacra 17 sınıfı), Derin Atakan (Formula Kite sınıfı), Deniz Çınar (470 Mix sınıfı), Lara Nalbantoğlu (470 Mix sınıfı), Merve Vatan’dan (IQ Foil sınıfı) oluşuyor. Olimpik Sporcular olimpiyatlara hazırlayan Türk Milli Takım Antrenörleri de TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, ILCA 6 sınıfı Milli Takım Antrenörü Kemal Muslubaş, ILCA 7 sınıfı Milli Takım Antrenörü Mustafa Çakır, IQ Foil sınıf Mili Takım Antrenörü Ferit Ercan ve Nacra 17 sınıf Mili Takım Antrenörü Mustafa Sergen Birincioğlu’ndan oluşuyor.

“Olimpiyatlara Katılacak Sporcuların Yüzde 13’ü Yelkenden”

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak yaptığı konuşmada, “Eylül 2021 tarihinden bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız, Lojistik Sponsorumuz Arkas Line, sportif kadrolarımız, kulüplerimiz ile birlikte yürüttüğümüz Olimpik Kampanyada mücadele ettiğimiz sekiz yelken sınıfının altısında ülke kotasını almış bulunuyoruz. Sporcularımız, sadece kendi yetenekleri ve çalışmalarıyla değil, aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gösterdikleri özveriyle de takdir edilmeyi hak ediyorlar. Bizler, bu kampanyada ülkemizi temsil edilecek olan sporcularımızı gururla destekliyoruz.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile hayatımıza giren yeni yelken disiplinlerinde kısa sürede ve çok genç sporcu kadromuzla hazırlandığımız Paris 2024 Olimpiyatları’na katılacak Türk sporcuların (63 kişi), yüzde 13’ünün (8 kişi) yelken branşından olması ve Türk Yelken Kafilesindeki kadın sporcu sayısının erkek sporcu sayısından fazla olması bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyor, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekleri konusunda güvenimizi belirtmek istiyorum.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda bizleri koşulsuz destekleyenden kurumlara tek tek teşekkür etmek istiyorum;

Başta Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yönetici kadrolarına, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına, 2022 yılından bu yana yelken sporunun en önemli maliyet kalemlerinden biri olan lojistik maliyetimizi üstlenerek, sportif malzemelerimizin ülkeler arası deniz ve kara taşımacılığını, Avrupa ülkelerinden aldığımız depolama hizmetini ve son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın hizmetine sunulacak, her türlü konforu içerinde barındıran “sporcu konteynerinin” konteynerin maliyetini üstlenen Arkas adına çok sevgili dostum Sayın Bernard Arkas’a, hazırladığı giysiler ile Yelken Olimpiyat kafilesinin temsil gücünü artıran W Collection adına, aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Hakko’ya, sporcularımızı Olimpiyat yolunda yalnız bırakmayan Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri ile sponsorlarına, sporcularımızın ailelerine huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki en büyük teşekkürüm kısa sürede büyük başarılara imza atan federasyonumuzun sportif ekibi ile sporcularımıza. Kendileriyle gurur duyuyoruz” dedi.

Lojistik Desteğini Arkas Line Verdi

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise, “Lojistik sponsorluğumuzda beni heyecanlandıran Olimpiyat Oyunları’nın Akdeniz’de yapılacak olmasıydı. Hem aile köklerimizin Akdeniz’den, Marsilya’dan gelmesi hem denizcilikle iç içe olmamız ve işimizde uzmanlık alanımızın Akdeniz olması etken oldu. Taşıma yapacağımız ülkeler içinde özellikle Fransa, İspanya ve İtalya’da kendi şirketlerimizin olması ve yöneticilerinin birer İzmirli olarak hepsinin Türk Milli Takımına bağlılıkları nedeniyle güzel bir sinerji ve koordinasyon yaratabileceğimizi düşünerek heyecanlandım. Sporcularımızın konsantrasyonlarını, tüm lojistik süreçlerinin yükünü üzerlerinden alarak bu şekilde sürdürmelerini sağlarsak başarının geleceğine inandık. Sonuçta herkes başarılı, herkes mutlu. Sporcuları ve ekipleri tebrik ediyorum. Umuyorum bu olimpiyatlardan da böyle mutlu döneriz. Çorbada benim de tuzum olduğu için gurur duyuyorum” diye konuştu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, sporcularımızı ve onlara destek veren kulüp ve sponsorlarını kutlayarak başarılar diledi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda azimle çalışan sporcularımıza, her geçen gün başarıları artan Türk Milli Takım antrenörlerine, Türkiye Yelken Federasyonu’na, Kulüplerimize ve sponsorlarımıza teşekkürlerini ileterek, Yelken Olimpik Takımı’na başarılar diledi.

Paris 2024 Olimpiyat Yelken Yarışması, toplam 330 sporcu kotası ile 10 sınıfta yarışmalara ev sahipliği yapacak. Her bir ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesinin 2024 Paris Olimpiyatlarındaki kota sayısı toplam 14 sporcudan oluşuyor.



Yelken branşında ILCA 7 (Erkek), ILCA 6 (Kadın), 49er, 49erFX, Nacra 17, RS:X (erkekler ve kadınlar), 470 Mix, Formula Kite (erkekler ve kadınlar) olmak üzere 10 farklı sınıf bulunurken Türkiye bu sınıflardan 6’sında 8 sporcu ile yarışacak.

Vira Haber