İskenderun'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, gece başlayan lodos, öğle saatlerinde etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi.
Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Vira Haber
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Etiketler : İskenderun, lodos, Kahramanmaraş
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