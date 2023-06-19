ASEAN Deniz Tatbikatı Planına Destek Vermedi

Asia Times’ın haberine göre, Kamboçya Genelkurmay Başkanı Vong Pisen açıklamasında, ülkesinin ortak tatbikatı henüz kabul etmediğini söyledi.

ASEAN'ın dönem başkanı Endonezya’nın Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Julius Widjojono geçen hafta, ülkesinin "yüksek afet riski bulunan Asya'da, özellikle Güneydoğu Asya'da, ASEAN’ı bir merkez olarak güçlendirmek" için yakında üye devletler arasında ilk deniz tatbikatına ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

Endonezya Savunma Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono 12 Haziran’daki açıklamasında, tatbikatın, Endonezya'nın Natuna adaları açıklarında zengin kaynaklara sahip bir bölge olan "Kuzey Natuna Denizi"nde yapılacağını bildirmişti.

Jakarta, Pekin'in "tarihi hak" iddialarına meydan okumak için Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) "Batı Filipin Denizi" olarak belirlemesine benzer şekilde, bu denizdeki kendi MEB’ini "Kuzey Natuna Denizi" olarak yeniden adlandırmıştı.

Çin tarihi haklara dayandığını iddia ederek, daha önce adalarda sahil güvenlik gemisi konuşlandırarak varlığını artırmıştı. Pekin bölgeyi balıkçılık kaynağı olarak kullanmaya devam ediyor.

Kamboçya Çin’in bölgedeki en büyük müttefiklerinden biri olarak biliniyor.

Ülke, 2022’de Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilmesi planlanan, Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temel atma törenini gerçekleştirmişti.

Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer alıyor.

Vira Haber