İslami Bir Tatil İçin 4 Lokasyon

Muhafazakar yaşam tarzına uygun hizmet alabileceğiniz otel seçeneklerini sizler için araştırdık ve 4 farklı lokasyon belirledik. Eğer rotanızı bu lokasyonlara çevirirseniz karşınıza çok sayıda farklı muhafazakar otel seçeneği çıkacaktır.

Antalya

Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce turist ağırlayan Antalya ülkemizde en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biridir. Özellikle muhteşem bir doğaya sahip olması Antalya’yı benzerlerinden ayırıyor ve çok daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Antalya’da İslami tatil konseptine uygun hizmet veren çok sayıda otel olduğunu bilmeyenler için aktaralım. Eğer tercihinizi Antalya yönünde yaparsanız denize sıfır otellerden butik otellere, sakin beldelerde hizmet veren otellerden kiralık villa seçeneklerine kadar çok sayıda alternatif karşınıza çıkacaktır.

Sapanca

Kimi zaman tatilcilerin önceliği sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmak oluyor. Özellikle doğal bir ortamda konaklamak isteyenler tercihini rahatlıkla Sapanca yönünde yapabilir. Bu bölgede de tesettür otel alternatifleri bulunuyor ve ailece çıkılan tatillerde de konaklayabileceğiniz pek çok farklı otel seçeneği karşınıza çıkıyor. Göl çevresinde ve tamamen doğa ile baş başa zaman geçirme imkanı sunan Sapanca da seçenekleriniz arasında olmalıdır.

Afyon

Afyon gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz lokasyonlardan biridir. Özellikle termal tatil konseptini tercih etmek istediğinizde önceliğiniz mutlaka Afyon olmalıdır. Şifalı kaplıca suları yönünden son derece zengin olan Afyon’da rahatlıkla konaklayabileceğiniz ve tamamen İslami kaidelere uygun bir hizmet sunan termal otel sayısı bir hayli fazladır. Tatilde sağlığına yatırım yapmak isteyenler termal otelde konaklama seçeneği üzerinde durabilir.

Bolu

Eşsiz bir doğaya ve tertemiz bir havaya sahip olan Bolu tesettür otel alternatifleri bulunan kentlerimizden biridir. Bu nedenle daha sakin bir atmosfer de tatil yapmak isteyenler için listemize Bolu seçeneğini de ekledik. Gezilebilecek yer sayısının son derece fazla olduğu ve özellikle doğal alanlarıyla beğeni toplayan Bolu’da konaklayabileceğiniz otelleri listelemek için Halalbooking.com adresine tıklayın. Türkiye’deki tüm muhafazakar otel seçeneklerini bu sitede görüntüleyebilirsiniz.