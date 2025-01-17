Limanlarda Konteyner Elleçleme %0,9 Arttı

Aralık ayında limanlarda gerçekleşen yurt dışı konteyner taşımaları, önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında azalarak 819 bin 738 TEU olarak kaydedildi. Yurt dışına yüklenen konteyner miktarı %4,8 azalarak 414 bin 913 TEU'ya gerilerken, yurt dışından gelen konteyner miktarı %3,7 düşüşle 404 bin 825 TEU olarak gerçekleşti.

Transit konteyner taşımacılığı ise dikkat çekici bir artışla %18,2 büyüyerek 215 bin 620 TEU’ya yükseldi. Kabotajda elleçlenen konteyner miktarı ise %22,2 artarak 72 bin 334 TEU oldu.

Ambarlı İlk Sırada Yer Aldı

Aralık ayında en fazla konteyner elleçlemesi, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında yapıldı. Ambarlı limanlarında toplam 232 bin 14 TEU konteyner elleçlenirken, bunu 198 bin 277 TEU ile Kocaeli ve 175 bin 102 TEU ile Tekirdağ limanları izledi.

Mısır İlk Sırada

Türkiye limanlarında en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke 113 bin 204 TEU ile Mısır oldu. Mısır’ı 96 bin 508 TEU ile Yunanistan ve 83 bin 886 TEU ile Çin takip etti.

Vira Haber