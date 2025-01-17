Navlun Piyasasında Durağanlık Sinyalleri

Türkiye merkezli taşımalar, dünya genelindeki navlun fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmeye devam ediyor.

Aralık ayında, Türkiye’den gerçekleştirilen taşımaların navlun fiyatlarında belirgin bir düşüş veya artış yaşanmazken, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki limanlardan yapılan ihracatlar ön plana çıktı.

Transit Taşımalar ve Rekabet

Transit konteyner taşımacılığında %18,2’lik bir artış gözlemlendiği belirtilirken, Türk limanları üzerinden yapılan taşımalar, navlun piyasasında rekabetçi bir konum sağlamaya devam ediyor. Özellikle Mısır, Yunanistan ve Çin gibi destinasyonlara yapılan taşımaların sürdürülebilirliği, navlun piyasasının bölgesel rekabet gücüne katkı sağlıyor.

Türk Bayraklı Gemiler Etkili Olmaya Devam Ediyor

Türk bayraklı gemilerle yapılan yurt dışı konteyner taşımalarında %12,7’lik bir artış yaşandı. 2024 yılı Aralık ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan toplam konteyner miktarı 101 bin 624 TEU’ya ulaştı. Bu durum, yerli denizcilik sektörünün navlun piyasasındaki ağırlığını artırdığını gösteriyor.

Görünüm

Uzmanlar, navlun piyasasındaki durağan tablonun, lojistik sektöründeki yeni düzenlemeler ve küresel ekonomik toparlanmalarla birlikte değişebileceğini belirtiyor.

Vira Haber