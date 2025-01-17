Tamer Kıran, Deniz Ticareti Dergisi’ne Konuştu: “2025’te İstikrarlı Büyüme Politikası Şart”

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticareti Dergisi’ne verdiği özel röportajda, 2024 yılında Türkiye ve dünyada yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi ve 2025 için sektöre yönelik öngörülerini paylaştı.

"Dünya Büyük Bir Dönüşüm Sürecinde"

Tamer Kıran, 2024’te jeopolitik risklerin, ekonomik belirsizliklerin ve savaşların uluslararası ticareti etkilediğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ve Orta Doğu’daki çatışmaların dünya barışını tehdit ettiğini ifade eden Kıran, bu gelişmelerin Türkiye’ye olan etkilerini de analiz etti.

Suriye’de Esad rejiminin sona ermesiyle yeni bir dönemin başladığını kaydeden Kıran, "Bu durumun Türkiye için olumlu sonuçlar doğurmasını ve Suriyelilerin geri dönüş sürecini hızlandırmasını umuyoruz," dedi.

2024’te Ekonomi ve Denizcilik Sektörü

Kıran, 2024 yılının Türkiye ekonomisi için makro dengelerin iyileştiği bir yıl olduğunu ifade etti. Özellikle cari açıkta düşüşler yaşandığını ve büyüme oranlarının kısmen korunduğunu belirten Kıran, ihracattaki yavaşlamanın sanayi üretimindeki durgunluktan kaynaklandığını dile getirdi.

Denizcilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıran, küresel deniz ticaretinin 2024 yılında toparlanma sürecine girdiğini ancak navlun fiyatlarındaki dalgalanmaların ve gemi siparişlerindeki azalmanın büyümeyi sınırlandırdığını belirtti. Kızıldeniz’de yaşanan sorunlar nedeniyle gemilerin daha uzun rotalara yöneldiğini, bu durumun taşımacılıkta ton-mil bazında büyümeyi artırdığını ifade etti.

"Yeşil Dönüşüm, Sektörün Kaçınılmaz Geleceği"

Kıran, denizcilik sektöründe yeşil dönüşümün önemine vurgu yaparak, “Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çevre dostu teknolojilere ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek zorundayız. Türkiye’nin kendi emisyon ticaret sistemini kurması, gemilerimizin ve limanlarımızın yeşil dönüşümünü hızlandıracaktır,” dedi.

Piri Reis Üniversitesi ve Denizcilik Eğitimi

Denizcilik eğitimine olan katkılarından bahseden Kıran, Piri Reis Üniversitesi’nin mali yapısını güçlendirdiklerini ve 2025 bütçesinin önemli bir kısmını denizcilik okullarına destek için ayırdıklarını belirtti. Üniversitenin dünyanın saygın denizcilik eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

Yeni Projeler ve 2025 Hedefleri

İMEAK DTO’nun 2024 yılında başlattığı projelere değinen Kıran, İstanbul Yenikapı Mendireği Projesi’nin deniz taşımacılığı sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca Zeytinburnu Liman İşletmeleri’ndeki hisse oranını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

2025 yılı için denizcilik sektörünün, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler gölgesinde istikrarlı bir büyüme politikası izlemek zorunda olduğunu belirten Kıran, “Türkiye’ye ve sektörümüze inanıyor, parlak bir geleceğe yürüyüşte üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız,” diyerek sözlerini tamamladı.

Denizcilik sektörü, Tamer Kıran liderliğinde 2025 yılına umutla hazırlanıyor.