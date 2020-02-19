İsrail balık avlama mesafesini 15 deniz miline çıkardı

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş yaptığı açıklamada, İsrail'in yerel saatle yarın sabah 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Gazze Şeridi'nde avlanma mesafesini 10 milden 15 mile çıkarma kararı aldığını söyledi.

Ayaş, balık avlama mesafesinin Gazze kentinden güneydeki Refah kentine kadar 15 mile çıkarılacağını, kuzeydeki bölgede ise avlanma mesafesinin 6 milde sınırlı kalacağını belirtti.

İsrail, 5 Şubat'ta Gazze açıklarında balık avlama mesafesini 15 deniz milinden 10 mile düşürmüştü.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Vira Haber