İstanbul Boğazı’nda milyonluk yat
'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı. Marshall bayraklı yatın uzunluğu 73 metre.
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1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi.
22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.
Vira Haber
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