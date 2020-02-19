İstanbul Boğazı’nda milyonluk yat

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi.

22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

Vira Haber