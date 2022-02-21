İsrail: Demir Kubbe Sistemi Denizde "Başarıyla" Test Edildi
İsrail Savunma Bakanlığı, Demir Kubbe hava savunma sisteminin denizde "başarıyla" test edildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Demir Kubbe'nin deniz versiyonu olan "C-Kubbe" sisteminin, İsrail Donanmasına ait Sa'ar 6 tipi savaş gemisinden yapılan canlı ateş testleriyle denendiği belirtildi.
Açıklamada, roketler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi tehditlere karşı uygulanan Demir Kubbe testi kapsamında, İsrail'in geliştirdiği "Arrow-3" ve "Davud Sapanı" füze sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.
İsrail, C-Kubbe sisteminin 2017’de faaliyete girdiğini duyurmuştu.
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Etiketler : İsrail, Demir Kubbe, C-Kubbe
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