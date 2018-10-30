İsrail kurşunları altında balık avlıyorlar

İsrail ablukası altındaki Gazze'de balıkçılar, geçimlerini sağlamak için bir yandan zor ve yorucu olan mesleklerini icra ederken, diğer yandan da İsrail güçlerinin kurşunlarına ve tacizlerine maruz kalıyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutan İsrail, Oslo Anlaşması'na göre Filistinlilerin herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkını hiçe sayıyor.

Filistinli balıkçılara 6 mil avlanma mesafesini dayatan İsrail, zaman zaman bunu 3 mile kadar düşürüyor. Bununla yetinmeyen İsrail güçleri, avlanma mesafesini aştıkları iddiasıyla sık sık Gazzeli balıkçıların üzerine ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Denizden rızkını çıkarmaya çalışan balıkçılar, özellikle kış aylarında havaların soğumasıyla daha da zorlaşan mesleklerini, bir de can korkusuyla icra ediyor.

Öğleden sonra teknelerle açılıp sabaha karşı dönen balıkçılar, uzun saatler denizde kalıyor. Özellikle kış aylarında soğuk hava, çalışmalarını oldukça zorluyor. Filistinli balıkçılar, soğuğun iliklerine kadar işlediğini bunun da bel ve eklem ağrılarına sebep olduğunu ifade ediyor.

Vira Haber