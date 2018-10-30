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Cezayir de gözünü Akdeniz petrolüne dikti

Cezayir de gözünü Akdeniz petrolüne dikti

Cezayir'in Sonatrach petrol şirketi, Akdeniz'de petrol aranması için İtalyan ve Fransız şirketleriyle anlaşma imzaladı.

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Sonatrach petrol şirketi tarafından başkent Cezayir'de düzenlenen  "Enerjinin Geleceği" adlı uluslararası buluşma programı çerçevesinde, Cezayir ilk  kez Akdeniz'deki kara sularında petrol aranması için Fransa ve İtalya ile   anlaşma imzaladı .

Anlaşmaya göre, ülkenin doğu ve batı sahillerindeki iki ayrı bölgede  olmak üzere toplam 25 bin kilometrelik alanda petrol araması yapılacak.

Eni Şirketi İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi firmasının Mısır'da gaz yatakları bulduğu gibi Cezayir sahilinde de  petrol bulmayı ümit ettiğini söyledi.

Petrol arama finansmanı için Cezayir'den Sonatrach'ın yüzde 50, Eni ve  Total şirketlerinin yüzde 25'er katkı sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca programda Sonatrach ile Eni şirketleri arasında Cezayir'in  güneydoğusundaki petrol ve gaz yataklarının geliştirilmesi için 1,1 milyar  dolarlık bir anlaşma daha imzalandı.

Bu anlaşmaya göre, söz konusu bölgedeki petrol ve gaz rezervlerine  ilişkin yeniden ölçüm ve değerlendirmeler yapılacak, Akdeniz'de sismik  araştırmaların yanı sıra yeni petrol kuyuları açılacak.

Vira Haber

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