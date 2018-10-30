Denizaltıların yerlilik oranı artıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan PREVEZE Sınıfı Denizaltı gemilerinin Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN SYS) TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) tarafından geliştiriliyor.

MÜREN SYS’nin çok önemli bir parçasını oluşturan sonar ve sualtı akustik sistemlerinin, ön elektronik ve sinyal işleme donanım ve yazılımlarının milli olarak geliştirilmesi, üretimi ve MÜREN SYS entegrasyonuna yönelik “Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Preveze Sınıfı Uygulaması için Sonar Alt Sistem (SAS) Mal Alımı” Sözleşmesi 31 Temmuz 2018 tarihinde TÜBİTAK BİLGEM ile Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. arasında imzalanmıştı.

Söz konusu sözleşme kapsamında milli olarak geliştirilecek elektronik donanım ve yazılımlar, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilecek MÜREN SYS ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının muharip sualtı unsurlarının önemli bir parçası olan PREVEZE Sınıfı denizaltı gemilerinin sonar, sualtı akustik sistem ve Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemleri’nin yurtdışı bağımlılığını ortadan kaldıracak. Proje kapsamında yapılacak çalışma ile yerlileştirme amacına ilave olarak hızlı, etkin ve milli servis desteği sağlanacak, gerektiğinde üst sistemler milli imkanlarla modernize edilebilecek ve döviz tasarrufu sağlanmış olacak.

Projede elde edilecek bilgi birikimi ve tecrübe, müteakip modernizasyon projelerinde kullanılabilecek. Suüstü ve/veya sualtı muharip platformların milli sistemlerle donatılması, gerek bu platformların bekası gerekse ömür devri lojistik desteği için kritik öneme sahip.

Meteksan Savunma, sualtı akustiği alanında yaptığı ileri teknoloji yatırımlar ve sektör paydaşlarıyla koordine ve uyum içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçları doğrultusunda sistemler geliştiriyor.

Vira Haber