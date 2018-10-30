DTO Antalya Kasım ayında çok yoğun

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 8.Olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes 'in açılış konuşması ile başlarken, toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin aylık faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Şube İhtisas Komisyonları Başkanları yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Limancılık, gemi acentalığı ve Kurvaziyer İhtisas Komisyonu Başkanı Özgür Sert Komisyon çalışmaları, Marinacılık ve Çekek yerleri İhtisas Komisyonu Başkanı Hasan Kaçmaz, Antalya ili Kıyıları ve Marinaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. 2018 yılı ağustos ayı Gelir Giderlerinin Hesapları İnceleme Komisyon Başkan Yardımcısı Kerim Sarı tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Ahmet Çetin, "16 Kasım 2018 tarihinde Antalya'da Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürümüzün ve sektör temsilcilerimizin katılımı ile bir toplantı düzenleyeceğiz. Özellikle turizm bölgelerinde jet-ski, parasailing, yelken ve kürek sporu yapılan tekneler ile ticari sürat teknesi gibi sportif ve eğlence amaçlı olarak kullanılan çeşitli deniz ve iç su araçlarının bulunduğu cins tanımlamaları ile ilgili olarak sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

"DTO,Türel'i konuk edecek"

Başkan Ahmet Çetin, kasım ayı olağan toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes'i konuk edecekleri belirterek "Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak yoğun bir tempo çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 Kasım ayını oldukça yoğun geçirecek olan DTO Antalya Şubemiz, 16 Kasım 2018 tarihinde Antalya'da Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün katılımları ile gerçekleştirilecek olan 'Deniz Turizmi Araçları' konulu Sektör Değerlendirme Toplantısına ev sahipliği yapacak ve arkasından, 21 Kasım tarihinde Olağan Meclis Toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'i konuk edeceğiz. DTO Antalya Şubesi olarak ayrıca Kemer'de 15-18 Kasım 2018 tarihleri arasında toplam 4 Uluslararası ve Ulusal Toplantı organize edileceği 'Kemer Deniz Bilimleri Haftası'na da destek ve katkı vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber